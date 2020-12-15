Энергетики ДРСК повышают качество электроэнергии в с. Прохладное

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») выполняют мероприятия по улучшению показателей качества электроэнергии в с. Прохладное Надеждинского района.

До конца текущего года энергетики выполнят комплекс технических мероприятий для улучшения качества электрической энергии, поступающей в дома жителей населенного пункта. Для обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей специалисты филиала произведут замену провода на линии 6 кВ от ПС Надеждинская, кабельных участков на двух линиях 6 кВ, а также трансформаторов тока на более мощные на ПС Надеждинская и ПС Де-Фриз. После выполнения этих мероприятий, напряжение в сети на отремонтированных участках стабилизируется до нормативного уровня.

Кроме этого, в 2022 году рамках программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МИРЭК) предусмотрена реконструкция сетей 0,4 кВ с. Прохладное по улицам Центральная, Переселенческая, Линейная, Овражная, Поворотная, Центральная, Заречная, Новая, Мира, Абрикосовая, Гоголя, Яблоневая, Парковая. Также будет произведена замена 12 трансформаторных подстанций и замена более 5 километров провода.

Реализация этих мероприятий позволит повысить показатели надёжности работы электроустановок, добиться снижения уровня аварийности, что положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей с. Прохладное.