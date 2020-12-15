Срок подачи заявления для получения патента продлен до 31 декабря

ФНС России временно продлили сроки подачи заявления на получение патента (ПСН) до 31 декабря 2020 года.

Предприниматель может подать заявление в налоговый орган:

- лично или через представителя;

- направить в виде почтового отправления с описью вложения;

- передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС);

- через «Личный кабинет налогоплательщика для ИП»;

День представления заявления в налоговые органы (при отправке по почте) считается дата отправки почтового отправления. При передаче заявления по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», днем представления считается дата его отправки.

Выданные налоговыми органами в установленный срок патенты будут действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении.

К слову, рассчитать патент налогоплательщики могут с помощью специального сервиса «Расчёт стоимости патента».

Напоминаем, что с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется. В помощь налогоплательщикам с выбором системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД на сайте ФНС России создана специальная информационная страница «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?», а также электронный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».