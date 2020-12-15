Еще 5 жителей Приморья умерли от коронавируса

Общее количество выявленных с начала пандемии в Приморье инфицированных составило 25461 человека Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье установлен новый максимум по количеству выявленных за сутки зараженных коронавирусом — 242 человека. Это на одного приморца больше, чем прежний «рекорд», установленный 13 декабря.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с заболеванием общее количество выявленных с начала пандемии в крае инфицированных составило 25461 человек.

Из них на сегодня от COVID-19 уже успели излечиться 17897 приморцев. 246 жителей края были признаны выздоровевшими в течении последних суток.

Смертность от новой болезни в крае не снижается — за минувший день от коронавируса умерло еще 5 человек. За всю историю развития пандемии в Приморье от вируса погибло 297 человек.

Напоминаем, в крае до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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