Лыжную трассу на острове Русский покрывают искусственным снегом

Система механического оснежения работает на лыжной трассе острова Русский в круглосуточном режиме. Фото: Евгений Кулешов, сайт vlc.ru

На острове Русский начато искусственное оснежение лыжной трассы возле поселка Канал. Для всех желающих трассу длинной 3,5 километра планируют открыть к новогодним праздникам.

По данным пресс-службы администрации Владивостока, сейчас система механического оснежения работает на объекте в круглосуточном режиме. Система состоит из двух пушек, создающих искусственный снег. Подсчитано, что при таком графике работы и сохранении морозной погоды трассу можно подготовить в течение недели.

Подготовить лыжную трассу планируют к новогодним праздникам. Фото: Евгений Кулешов, сайт vlc.ru

— В прошлом году вы увидели, что беговые лыжи у нас очень востребованный вид спорта. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы открыть трассу как можно раньше. На месте убедился, что пока все идет по плану, — сообщил мэр города Олег Гуменюк, посетивший лыжную трассу минувшей ночью.

Обустройство объекта на острове Русский проходит в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни». Помимо системы искусственного оснежения на средства субсидий закуплены снегоход, фреза и другое оборудование, для бесплатного проката подготовлено около 300 пар лыж. На трассе планируют открыть теплые раздевалки и кафе.

Работники муниципального предприятия «ВПЭС» установили почти 300 энергосберегающих светодиодных светильников вдоль всего маршрута и пять железобетонных опор, чтобы подключить электричество для снеговых пушек.

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