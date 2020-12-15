Губернатор Приморья пригрозил интернет-провайдерам, не починившим всемирную паутину

Из-за ледяного дождя, прошедшего в Приморье в ноябре, многие жители края лишились Интернета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил журналистам о том, что ему ежедневно продолжают поступать обращения от приморцев, недовольных отсутствием в домах подключения к интернету и кабельному телевидению. Кожемяко заявил, что у интернет-провайдеров остается несколько дней до того, чтобы завершить аварийно-восстановительные работы.

— После удара стихии прошло больше 20 дней, и до сих пор мы видим массу обращений граждан, что нет подключения к интернету. У провайдеров есть срок до 20 декабря, чтобы закончить подключать дома и микрорайоны непосредственно к интернету. Иначе мы вынуждены будем обращаться в Министерство цифрового развития, — сказал глава региона.

Какие конкретно меры воздействия в отношении интернет-провайдеров может предпринять министерство, учитывая, что практически все организации, предоставляющие услуги кабельного телевидения и интернет в крае, являются коммерческими и негосударственными, не сообщается.

Кроме того Олег Кожемяко поручил в ближайшее время начать работу по повышению надежности коммунальных сетей, чтобы, как сообщает пресс-служба правительство края, «праздничные дни приморцев не были омрачены новыми аварийными отключениями».

— Прошу министерство ЖКХ, агентство по энергетике, глав муниципалитетов внимательно проконтролировать, чтобы в праздничные дни ситуация была под контролем. Руководители водоснабжающих и теплоснабжающих организаций, тоже к этой работе подключайтесь. Просмотрите, где какие будут переключения, какие будут оставлены аварийные бригады, как составлен их график. Чтобы руководители были на местах в праздничные дни, техника. В случае нештатной ситуации реагирование должно быть мгновенным, — сказал глава региона.

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