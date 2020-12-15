В Находке построят поликлинику, способную принимать полтысячи пациентов за смену

Строительство новой поликлиники начнется в Находке в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новую современную поликлинику общей площадью 7 тысяч квадратных метров планируется начать строить в 2021 году в городе Находке. За одну смену учреждение сможет посещать до 500 пациентов.

По информации представителей министерства здравоохранения края, предстоит не только возвести здание нового медучреждения, но и решить кадровый вопрос. Сообщается, что местные власти также намерены внедрить комплекс мер поддержки поликлиники для закрепления специалистов на рабочих местах. Например, в следующем году в городском округе начнется строительство арендного жилья для молодых специалистов, врачей, учителей. Пока медикам будут предоставлять квартиры и комнаты в спецнайм с возможностью последующей передачи в собственность.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко уточнила, что в крае разработаны и реализуются меры социальной поддержки медработников. В текущем году 23 врача, трудоустроившиеся в течение одного года после окончания вуза, получают ежемесячные доплаты в размере 10 тысяч рублей. Еще 35 врачам и медсестрам компенсируют расходы за аренду жилья, на что из регионального бюджета выделено 7,5 миллиона рублей.

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