10 тысяч рублей заплатил за комментарий в соцсети житель Дальнегорска

Административный кодекс РФ. Фото: архив КП

Прокуратура города Дальнегорска в ходе проверки соблюдения федерального законодательства в части распространения запрещенной в Российской Федерации информации установила, что пользователь одной из социальных сетей оставил в Интернете комментарий, содержащий негативную оценку группы лиц, объединенной по национальному признаку.

По этому факту прокуратура возбудила против гражданина дело об административном правонарушении по статьи 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

По итогам судебного рассмотрения житель Дальнегорска был признан виновным и получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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