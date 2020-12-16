Второй «Галамарт» открывается во Владивостоке

В ноябре во Владивостоке открылся первый магазин постоянных распродаж «Галамарт», и вот уже подоспел второй! Праздничное открытие состоится 19 декабря: в этот день на весь ассортимент будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль», а в 19.00 будет возможность получить главные подарки от народного магазина – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес: г. Владивосток, ТРК «Седанка Сити», ул. Полетаева, 6.

Такие акции не редкость для «Галамарта»: не зря же его называют «магазином постоянных распродаж». Впрочем, у него еще много названий: «семейный магазин», «магазин для дома», «магазин у дома»… Однако смысл один: «Галамарт» призван делать жизнь людей легче и комфортней. В конце концов, комфорт – непременное условие счастливой жизни!

Итак, за 1 день – 19 декабря – можно будет приобрести множество полезных вещей всего за 1 рубль. Кофеварки, тостеры и мультиварки, изящная и при этом практичная посуда, классные современные игрушки, теплые мягкие пледы, новогодние аксессуары – это лишь малая часть того, что есть в «Галамарте». Купить подарков для всех и при этом не разориться – вполне реально.

Тем не менее, и до праздничного открытия сюда имеет смысл зайти. С 12 по 18 декабря в «Галамарте» будут действовать специальные цены: электрический чайник – 249 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, литая сковорода – 399 рублей, фен – 499 рублей, ЖК-телевизор от LEBEN с диагональю 81 см – 5 999 рублей.

В «Галамарте» вы найдете буквально все для дома и дачи: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Всегда доступные цены, а также регулярные скидки, акции и распродажи сделают совершение покупок максимально приятным.

Адрес: г. Владивосток, ТРК «Седанка Сити», ул. Полетаева, 6.

Часы работы: 10.00-20.00

www.galamart.ru