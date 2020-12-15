16 декабря во Владивостоке на улице Тунгусской ограничат движение автотранспорта

В районе дома №49 на улице Тунгусской во Владивостоке ведутся работы по ремонту подпорной стены Фото: Администрация Владивостока

В среду, 16 декабря, на улице Тунгусской во Владивостоке ограничат движение автотранспорта. В районе дома № 49 с 9 до 18 часов строители будут производить работы по обратной засыпке на возведенной подпорной стене, сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.

Пресс-служба мэрии напоминает, что ремонт подпорной стены, получившей повреждения летом из-за непогоды, ведет новая подрядная организация. Предыдущий подрядчик с работами не справился, за что и был внесен городскими властями в реестр недобросовестных поставщиков.

Подрядная организация «Стройартель» оперативно проводит работы по возведению опорной стены.

Место проведения работ по ремонту подпорной стены Фото: Яндекс.Карты

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