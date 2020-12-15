Прокуратура Приморья не будет оспаривать приговор парню, протащившему зажатого в двери полицейского

За применение насилия в отношении представителя власти нарушитель заплатит 10 тысяч рублей штрафа Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Приморского края не станет оспаривать резонансный приговор 21-летнему молодому человеку, который зажал полицейского в двери, протащив его на 70 метров.

Само происшествие произошло еще 13 сентября 2020 года. Тогда 21-летний молодой человек находился за рулем автомобиля и попытался скрыться от сотрудников полиции, так как попросту не имел водительского удостоверения. В момент, когда полицейский просунул руку в окно, чтобы вытащить ключи от машины, нарушитель дал по газам, протащив зажатого стража порядка на 70 метров вперед.

Как итог происшествия - уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека и весьма резонансный приговор. За применение насилия в отношении представителя власти подсудимому был назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

В социальных сетях приморцы уже успели высказать свое негодование по поводу решения суда. Приморцы посчитали приговор слишком мягким и задались вопросом, окончательное ли это решение суда, либо сторона гособвинения будет его оспаривать. Старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина рассказала, что оспаривать приговор в прокуратуре не будут, так как для этого нет правовых оснований.