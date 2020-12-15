Исторический парк «Россия — моя история» откроется во Владивостоке

Исторический парк «Россия – моя история» во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков, сайт правительства Приморского края

26 декабря во Владивостоке состоится открытие исторического парка «Россия — моя история». Как сообщает пресс-служба правительства региона, столица Приморья стала 23-им по счету городом, где реализуется федеральный проект.

Открытие исторического парка начнется в 11 часов по адресу: улица Аксаковская, 12. Посетителям вернисажа представят четыре мультимедийные экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945 — 2016». Участие в создании экспозиций приняли историки, художники, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике и кинематографисты.

— Каждая из заявленных экспозиций включит региональную составляющую, отражающую те события и факты из истории Приморья, которые проходили в крае в обозначенный период и имели значение для всей страны, — сообщил первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Максим Бурдело.

СПРАВКА:

Исторический парк «Россия — моя история» создается во Владивостоке при поддержке Администрации президента России, минкультуры РФ, минвостокразвития РФ, правительства Приморского края и Газпрома.

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