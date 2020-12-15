Не опять, а снова. Вечерний Владивосток погрузился в пробки

Пробки в городе достигли 7 баллов Фото: Ярослав ЮРИН

Во вторник 15 декабря приморская столица снова погрузилась в масштабные пробки. Согласно сервису «Яндекс», загруженность дорог в городе сейчас оценивается на 7 баллов.

Как сообщают автолюбители, мощный транспортный затор наблюдается на Светланской. Пробка начинается из центра города и заканчивается лишь в районе Гайдамака. Замедленно движется транспорт по Суханова, Гоголя, Народному проспекту и Военному шоссе. Затор на Котельникова, Аллилуева и Луговой.

Затруднен проезд с Шилкинской на Красного Знамени и по Третьей Рабочей. По сообщениям очевидцев, на кольцо произошло ДТП.

Также пробка сковала Золотой мост в направлении Чуркина. Простаивает транспорт на Калинина, Мальцевской и Вилкова.

Транспортные заторы во Владивостоке Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, во Владивостоке открыли важную объездную дорогу, чтобы разгрузить город от пробок. Движение на участке Нефтеветка – Кунгасный – реверсивное. Утром водители могут попасть в центр города, а вечером проехать в обратном направлении

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