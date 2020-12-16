Летел на всех парах. Серьезная авария с двумя пострадавшими во Владивостоке попала на видео

Микрогрузовик протаранил малолитражку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Авария с участием микрогрузовика и малолитражки на объездной трассе Владивостока попала в прицел видеорегистратора. «КП» подробно рассказывала, что водитель Toyota Hiace не справился с управлением, врезался в леера и буквально протаранил Honda Fit. Теперь предлагаем посмотреть, как это было.

После появления видеозаписи пользователи сети начали спорить, кто же из водителей виноват в случившемся, ведь остановка на скоростной трассе, пусть и вынужденная – опасное решение.

«Виноват водитель грузовика. Несоблюдение дистанции, высокая скорость, принятие решения тормозить в последний момент», «Причиной ДТП послужило отсутствие знака аварийной остановки на дороге метров за 300 до Honda. Все остальное уже было следствием», «Если бы моя машина потеряла там ход, то я один знак поставил бы за 50 метров, другой за 30, бутылку с омывайкой за 10, тещу – за 5», – делятся местные жители.

Оба водителя получили разные травмы и были госпитализированы в больницу.

– Стаж вождения автовладельца Toyota Hiace – 30 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2020 году привлекался пять раз. Состояние опьянения не установлено, – прокомментировала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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