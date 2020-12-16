«Умер дворник из нашего двора, коронавирус, пневмония, ИВЛ»: неравнодушные приморцы помогают семье из Узбекистана

Коронавирус в Приморском крае продолжает свирепствовать Фото: Иван МАКЕЕВ

Взаимопомощь не знает конфессиональных и политических границ – уверена жительница Владивостока, которая поведала редакции печальную историю. Светлана рассказала, что узнала о смерти молодого мужчины, который вместе с женой работал дворником в их дворе. Как оказалось, на родине в Узбекистане у семьи осталось двое детей. Неравнодушные жители Приморья сейчас помогают вдове с отправкой тела домой и обратным билетом.

– К сожалению парень умер...коронавирус, пневмония, ИВЛ...Сейчас жена одна в шоковом состоянии. На родине двое детей. Нужны деньги ей на билет и отправку груза 200, – поделилась обеспокоенная дальнейшей судьбой женщины жительница Владивостока. Светлана ведет «страницу добра» в социальных сетях, с помощью которой старается помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Одними из первых на призыв помочь в отправке на родину откликнулись земляки погибшего. Благодаря диаспоре удалось собрать большую часть суммы. Не остались в стороне и жители Владивостока, лично знакомые с мужчиной, который исправно трудился в их дворе. После поста в социальных сетях к Светлане стали обращаться и незнакомые люди, однако сбор продвигается медленно.

– Тело отправят 17 декабря. Вдова улетает в пятницу. Я не отношусь к каким-либо фондам, просто стараюсь помочь, там, где могу. Люди имеют право сомневаться, сейчас много мошенников. Но те, кто все же проникся горем семьи, могут связаться со мной по номеру 8914-701-89 -22, – отметила волонтер.

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