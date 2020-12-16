«Катерина Великая» спущена со стапеля ССК «Звезда» в Приморье

На торжественной церемонии спуска "Катерины Великой" со стапеля в Большом Камне. Фото: Александр Сафронов, сайт правительства Приморского края

Во вторник, 15 декабря, на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне со стапеля было спущено первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая».

Спуск стал завершением этапа постройки судна — формирования корпуса и насыщение его системами и механизмами.

По информации пресс-службы ССК «Звезда», судно сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров. «Катерина Великая» стало головным в серии четырех судов для АО «Роснефтефлот». Сообщается, что в данный момент на верфи параллельно ведутся работы на трех других судах серии.

Как утверждает гендиректор судоверфи Сергей Целуйко, это первое судно такого ледового класса не только в России, но и в мире.

— Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера «Афрамакс», которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути, — рассказал руководитель ССК.

В торжественной церемонии спуска принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он пожелал коллективу предприятия успехов, новых побед и благополучия.

— Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи «Звезда» и у Российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью, — сказал губернатор, обращаясь к судостроителям.

Далее судно «Катерина Великая» отбуксируют к достроечной набережной, где снабженцу предстоит пройти швартовный этап испытаний: работы по проверке и наладке систем и оборудования судна по прямому назначению для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний.

СПРАВКА:

Многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса имеют высокую степень насыщения оборудованием. Их длина — 106 метров, ширина — 22 метра, дедвейт — 5100 тонн.

Суда предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и выполнения множества операций: перевозку грузов к морским объектам, ледокольных операций, контроля ледовой обстановки, спасения, сопровождения, пожаротушения, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.

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