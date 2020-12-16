Сбербанк снизил требование по минимальному стажу для оформления ипотеки до 3 месяцев

Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки Сбербанка снижен с 6 до 3 месяцев. Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 процентного пункта.

Ранее Сбербанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее одного года за последние 5 лет для всех категорий заёмщиков.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Нам важно поддержать наших зарплатных клиентов, которые недавно устроились на работу или перевели получение зарплаты на карту Сбербанка и планируют приобрести недвижимость. Теперь они смогут оформить ипотеку по сниженной ставке».

Посмотреть подробные условия по ипотечному кредитованию и рассчитать ипотеку по сниженной ставке для зарплатных клиентов можно онлайн на DomClick.ru.