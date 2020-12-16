«Россети ФСК ЕЭС» обновила изоляцию на семи магистральных подстанциях Дальнего Востока

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила 458 новых опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на семи энергообъектах 220-500 кВ Дальнего Востока. Это повысило надежность электроснабжения потребителей Амурской области, Приморского края и юга Республики Саха (Якутия), а также устойчивость транзита мощности между энергосистемами.

ОСИ предназначены для изоляции и поддержания токоведущих частей электрического оборудования. Перепады температур, осадки, а также ветровые нагрузки приводят к износу и разрушению изоляторов. Своевременное обновление минимизирует риск нарушения работы подстанций.

Наибольший объем работ выполнен в Амурской области – заменено 270 изоляторов на подстанциях 220 кВ «Архара» (мощностью 40 МВА), «Ключевая» (50 МВА), «Новокиевка» (50 МВА) и «Февральская» (176 МВА), которые снабжают электроэнергией объекты железнодорожной инфраструктуры и горнодобывающие предприятия региона.

В Приморье ОСИ в количестве 176 единиц заменены на двух энергообъектах. Работы проведены на открытом распределительном устройство 500 кВ Приморской ГРЭС, которая является одним из ключевых звеньев транзита электроэнергии на юг края. Обновлены ОСИ и на подстанции 220 кВ «Горелое» (317 МВА). Объект обеспечивает электроснабжением восток региона, включая лесозаготовительные, рыбоперерабатывающие и горнодобывающие предприятия Тернейского района.

Также изоляция обновлена на якутской подстанции 220 кВ «Хани» (50 МВА). Она находится на стыке с Амурской областью и Забайкальским краем, участвует в транзите электроэнергии между объединенными энергосистемами Сибири и Востока, обеспечивает электроснабжение потребителей БАМа.