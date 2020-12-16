«Выехала на красный и доказывала, что права». Спорная авария во Владивостоке попала на видео

Аварию заснял видеорегистратор Фото: принтскрин видео.

Авария с участием двух авто в Ленинском районе Владивостока попала на запись видеорегистратора случайного очевидца. По словам свидетеля, водитель Toyota Prius выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, за что и поплатилась. Однако признавать вину автолюбительница не спешила.

– Девушка за рулем Toyota Prius, движущейся в сторону фуникулера, поехала на красный и получил удар в бочину, а после считала себя правой, – поделился очевидец в социальной сети, прикрепив в качестве доказательств видео.

Кстати, наличие видеорегистратора стало отличным подспорьем для второго участника столкновения, которому пришлось доказывать свою правоту. Тем временем, пользователи сети сами устроили разбор ДТП.

«Итак, колобки, по данному ДТП следствие в комментах будем проводит?», «В ходе следственного эксперимента, мною было определено, что хозяин видеорегистратора подъехал на перекресток на 28 секунде. Путем несложных подсчетов, оказалось, что столкновение произошло через 14 секунд после того, как мы перестали видеть секундомер светофора. 28-14=14, отсюда делаем вывод, что еще никак не мог быть, даже мигающий красный, а следственно женщина на белом «Приусе» – 100% виновата. Следствие считаю оконченным. Благодарности не надо», «Ну да виновата, спора нет проехала на красный. А второй участник перед собой вообще ничего не видит? Больше похоже на намеренный удар», – отмечают подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.

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