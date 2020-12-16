«Сказала, что ей все равно и ушла за мальком». Поступок автолюбительницы вызвал негодование жителей Владивостока

Жители города осудили подобную парковку. Фото: Instagram/dps_vl

Очевидцы оказались возмущены поведением автолюбительницы, которая оставила авто, перегородив проезд в одном из дворов Владивостока. Как уверяют свидетели, женщину изначально попросили убрать машину, ну на она попросту отправилась по своим делам.

– Рыбка на Nissan ушла в детский сад за своим мальком, бросив на проезде свое корыто...На замечания не реагировала, сказала, что ей все равно. Может теперь стыдно станет? , – поделился в сети возмущенный горожанин, сопроводив гневный пост красноречивыми фото.

Пользователи сети не остались равнодушными к подобной выходке.

«Просто знает, что это ей сойдет с рук. Если бы знала, что придется отвечать за такие кульбиты, никогда не ставила бы», «Ну это отсутствие воспитания, там совести нет, поэтому стыдно не станет», «Колеса спустить для профилактики, может призадумается», – отмечают приморцы.

Автолюбительница поставила машину, перегородив проезд. Жители города осудили подобную парковку. Фото: Instagram/dps_vl

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