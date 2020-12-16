Названа дата, когда во Владивостоке откроется ресторан Макдоналдс

Официальное открытие ресторана Макдоналдс запланировано на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда во Владивостоке заработает ресторан Макдоналдс. Уже на этой неделе запланировано техническое открытие, а спустя несколько дней ресторан откроет свои двери для всех желающих.

Так техническое открытие проведут уже завтра, 17 декабря 2020 года. Состоится оно в ТЦ "Березка", на Русской, 16. Однако стоит сразу отметить, что в этот день сам ресторан не будет принимать заказы на обслуживание.

На это мероприятие приглашены журналисты, которым расскажут, как устроена работа в ресторане, какие есть особенности в меню и как готовятся блюда. Конечно же, для участников мероприятия запланирована дегустация.

Официальное открытие запланировано на 21 декабря 2020 года, оно пройдет уже в ТЦ "Черемушки" на Черемуховой, 15, начало мероприятия в 11:00. В этот день уже каждый желающий сможет попробовать продукцию ресторана быстрого питания.