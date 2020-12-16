15 декабря стало самым холодным днем этой зимы во Владивостоке

Пока температура в столице Приморья опускалась лишь до отметки -13 °С Фото: Мария ЛЕНЦ

Метеорологи Приморья назвали минувший вторник, 15 декабря, самым холодным днем с начала зимы во Владивостоке.

Специалисты отметили, что по сравнению с предыдущим днем 15-го числа стало холоднее на 1–2 градуса. А вообще во вторник в столице края среднесуточная температура была на 5-7 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура падала до отметок −17...-18 °С. Днем составила 11...-13 °С.

Сегодня, 16 декабря, по-прежнему держится холодная и ветреная погода, но максимальная температура немного выше вчерашней, сообщил сайт Примпогода.

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