Описка с конфискацией: тысячи новогодних игрушек из Китая не попали в Приморье

Уссурийские таможенники задержали новогодние игрушки из Китая. Фото: пресс-служба ДВТУ

22 тысячи 829 незадекларированных елочных игрушки не пропустили из Китая в Россию приморские таможенники. Груз задержали на Уссурийском таможенном посту, сообщила пресс-служба ДВТУ.

Ввезти игрушки собирался импортер из Владивостока: им была подана таможенная декларация на различные товары для новогодних и рождественских праздников. Однако, по информации источника «КП-Владивосток», в декларации вместо слова «наборов» было вписано слово «штук», что привело к итоговому несовпадению цифр.

Теперь возбуждено дело об административном правонарушении, компании грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товара с возможной конфискацией. Сообщается, что стоимость ввозимого товара составила 611 тысяч рублей.

Елочные игрушки таможенники изъяли и поместили на склад временного хранения. Проводится расследование.

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