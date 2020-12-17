Блогерша из Владивостока выставила селфи из раздевалки фитнес-клуба и засветила грудь другой клиентки

Пока неизвестно, знает ли о своей популярностью обладательница груди. Фото: pixabay.com

«Купила Новый костюмчик и не могу понять, как он на мне: вроде же все закрыто, но вот не люблю шорты для занятий и боюсь, что это был единственный их выгул. Чувствую, скоро вновь буду устраивать яблочную раздачу вещей» - подписала пост Вера Щурова, блогер из Владивостока. Девушка, кстати, участвовала в телепроекта «Давай поженимся», о чем с гордостью сообщает в шапке своего профиля в инстаграме.

Но яркая обновка инстадивы не самое важное на снимке. Посмотрите на задний план. Разумеется, подписчики Веры, а их у нее больше 76 тысяч, не смогли пройти мимо груди другой клиентки фитнес-клуба. Многие из них уже написали комментарии под постом.

Знает ли незнакомка о внезапно возникшей популярности своей груди - неизвестно. Фото: instagram/verashy

Фото в зеркале уже набрало больше 1000 лайков. Но пока не понятно, что оценивали подписчики: новый костюм Веры или грудь другой девушки.