Завершены поиски без вести пропавшей в начале ноября 14-летней Дарьи Волковой из Приморья

Пропала Даша 4 ноября 2020 года. Фото: pixabay.com

14-летняя Дарья Волкова из Спасска-Дальнего пропала 4 ноября 2020 года. Девушка просто ушла из КГКУ «Центр содействия семейному устройству» и пропала. Обратно она не вернулся ни через день, ни через два, ни через неделю. Найти подростка взялись волонтеры «Примпоиска».

Было известно, что рост Даши 157 сантиметров, она крупного телосложения и у нее светлые волосы длиной до плеч. В день пропажи девочка была одета в серое платье, болоньевую куртку и зеленые ботинки. Вместе с тем, была вероятность, что подросток может находиться в Уссурийске. Тем не менее, даже с этой информацией найти ее не удавалось в течение месяца.

И вот накануне волонтеры объявили о том, что поиски 14-летней Даши завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой.