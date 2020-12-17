Синоптики рассказали, ждать ли сегодня жителям Владивостока снега

Рассказываем о погоде в Приморье на 17 декабря 2020 года. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе переменная облачность и без существенных осадков. Дневные температуры воздуха, как сообщают на портале «Примпогода», колеблются в пределах -5 -17 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, на восточном побережье местами очень сильный.

Небольшая облачность и без осадков прогнозируются сегодня во Владивостоке. Утром -15 -17 градусов, днем -7 -9 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.

В Уссурийске в четверг малооблачно и без осадков. Утром -23 -25 градусов, а днем -8 -13 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Небольшая облачность ожидается сегодня в Находке. Здесь также без осадков. Утром -12 -14 градусов, днем -6 -8 градусов. Ветер северный умеренный.