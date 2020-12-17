Сбербанк вывел вклад «Дополнительный процент» в онлайн и сделал условия по продукту ещё более привлекательными для клиентов

Сбербанк улучшил условия по вкладу «Дополнительный процент» и продлил предложение до 31 января 2021 года:

- максимальная ставка по промо — до 4,5% годовых;

- с 11 декабря вклад можно открыть не только в офисах банка, но и в удалённых каналах обслуживания;

- добавляются сроки открытия вклада — 2 и 3 года.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать»:

«Мы сохранили механику промовклада прежней — ставка определяется на основе истории сбережений клиента в Сбербанке. При этом новые условия по способу открытия вклада, сумме и сроку позволят нашим вкладчикам иметь больше возможностей для комфортного и выгодного размещения своих средств».

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. руб. Сроки — 3, 6, 12, 24, 36 месяцев.

В дополнение к привлекательной ставке вклад участвует в новогодней акции: при открытии вклада «Дополнительный процент» на сумму от 500 тыс. руб. сроком от 6 мес. клиенты получат специальный промокод на бесплатную годовую подписку СберПрайм.

Подробнее об условиях вклада.