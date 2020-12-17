«Глупость или наркотики?»: в Приморье водитель джипа устроил заезд на выживание по встречной полосе

Водитель джипа ехал по встречной полосе Фото: принтскрин видео.

Необычная ситуация, развернувшаяся на трассе в Приморье, попал в прицел видеорегистратора очевидца. На глазах у изумленного водителя джип выехал на встречную полосу и как ни в чем не бывало продолжил движение. А, если учесть, что сама дорога не освещена и история развернулась ночью, то можно смело отметить, что это был заезд на выживание.

По словам очевидца, виляющую машину он заметил в Октябрьском районе Приморья, по дороге в село Покровка. Водитель попутного автомобиля начал сигналить нарушителю, но тот вообще не реагировал на громкий звук клаксона, продолжая двигаться по встречной полосе. Не исключено, что именно благодаря звуковому предупреждению смогли сориентироваться водители встречных машин. По крайней мере пока велась съемка не произошло ни одного ДТП.

Пользователи сети гадают, что же послужило причиной столь рискованного поступка.

«Глупость или наркотики», «Вспомнилась песня...А слепой указывал дорогу и дурак бибикал без конца», «Я так понимаю, что он предупреждал встречку или взывал к разуму нарушителя. А это возможно, спасло чью-то жизнь», «Молодчина тот, кто сигналил. Возможно, водители бы даже не поняли, что им в лоб летит машина. Может быть там за рулем человек уснул. Много всяких вариантов могло быть. Слава богу , что не прилетел никому в лобовое. Очень страшная ситуация», – комментируют видео пользователи сети.

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