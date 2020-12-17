«Охотники за металлом» ставят под угрозу бесперебойное энергоснабжение населенных пунктов Приморья

В Арсеньевском городском округе неизвестные похитили 38 конструктивных элементов металлических опор с высоковольтных линий электропередачи 110 кВ. Эти противоправные действия могли привести не только к падению опор, и длительному отключению электроснабжения потребителей г. Арсеньева, большей части Яковлевского и Анучинского районов с населением более 50 тысяч человек. Благодаря своевременному обнаружению данного хищения удалось избежать тяжелых последствий.

В настоящее время энергоснабжению потребителей ничего не угрожает. Специалисты филиала «Приморские электрические сети» предприняли все необходимые меры по восстановлению опор, исключив их возможное разрушение. Кроме этого, до конца текущего года энергетики проведут внеочередные осмотры всех металлических опор на линиях 35-110 кВ в Арсеньевском и Чугуевском районах на предмет целостности конструкций опор ЛЭП.

«Отсутствие даже одного элемента на опоре снижает ее механическую прочность, опора становится менее устойчивой, - отмечает главный инженер структурного подразделения Приморские северные электрические сети Антон Плешивцев. - В условиях ветровых и гололедных нагрузок это могло привести к разрушению опор, а десятки тысяч человек, социально-значимые объекты, крупные промышленные предприятия, включая авиационный завод «Прогресс», остались бы без электроэнергии. На аварийно-восстановительные работы ушло бы несколько дней. Воздействие стихии в виде ледяного дождя и человеческий фактор в этом случае равнозначны по своим последствиям».

По данному факту энергетики обратились в правоохранительные органы. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность за хищение имущества, а также за угрозу энергобезопасности региона по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». В условиях низких температур данный факт является вопиющим случаем, который мог бы привести к срыву прохождения отопительного сезона на севере региона.

Сообщить о случаях повреждения на линиях электропередачи или фактах вмешательства в работу энергообъектов можно по телефону единого Контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.