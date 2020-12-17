Волна холода сменится волной тепла: Примгидромет о погоде в уик-энд

В воскресенье, 20 декабря, Приморье окажется в теплом секторе циклона Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Ситуацию с погодой в Приморье в предстоящие выходные дни метеорологи назвали изменчивой.

В субботу, 19 декабря, на территорию края вторгнется очередная порция холода, усилится северный, северо-западный ветер. Ночью температура будет находиться в пределах −18...-24 °С. В тех местах, где небо прояснится, воздух может выхолодиться до −25...-30 °С. Максимальная температура воздуха составит −12...-18 °С. Но на юге и

В воскресенье, 20 декабря, ночью осадков в Приморье не ожидается, а ветер постепенно стихнет. Станет меньше и облаков. Впрочем, температурный фон в основном останется на уровне субботней ночи. Днем Приморье окажется в теплом секторе циклона, который смещается из Амурской области в Хабаровский край. Волна холода сменится волной тепла, сообщается на сайте Примгидромета. Дневные температуры станут на 2-5 градусов выше, чем в субботу.

Во Владивостоке выходные дни пройдут без осадков. В субботу ветер порывистый, ночь морозная −14...-16 °С. Днем температура поднимется до −8...-11 °С. А в воскресенье владивостокцев ожидает более мягкая погода: ветер ослабеет, станет теплее на 1-3 градуса.

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