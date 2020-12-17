Полиция Приморья разыскала водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе и скрывшегося

Фото с места ДТП в Уссурийске, где водитель, сбивший ребенка на переходе, скрылся с места происшествия. Фото: пресс-служба ОМВД России по Уссурийску

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя автомобиля, который в Приморье 1 декабря сбил несовершеннолетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло в Уссурийске в районе дома № 36 по улице Некрасова. С места происшествия человек за рулем скрылся, а 9-летний ребенок был вынужден обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции в результате отработки сотен автомашин, зарегистрированных на территории края, установили личность скрывшегося водителя. Им оказался житель Лесозаводска. В отделе полиции он заявил, что уехал, потому что ребенок сам случайно поскользнулся и упал на пешеходном переходе.

50-летнего правонарушителя привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», а также по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Мужчину оштрафовали на 3000 рублей.

Кроме того, в отношении автолюбителя составлен протокол по части 2 статьи 12.27 «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния». Сейчас материал передан в суд для принятия решения.

Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Мама пострадавшего мальчика поблагодарила инспекторов ГИБДД ОМВД России по Уссурийску за оперативный розыск нарушителя.

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