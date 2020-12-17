Эпидемия коронавируса в Приморье не ослабевает: еще пять умерших за сутки

В Приморье сделано более 655 тысяч тестов на наличие коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее количество выявленных с начала пандемии коронавируса COVID-19 зараженных жителей Приморья приблизилось к 26 тысячам.

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с болезнью за минувшие сутки вирус был выявлен еще у 244 приморцев. Всего инфицированных за все время пандемии в регионе насчитывается 25944 человека.

За 24 часа диагноз был снят со 186 жителей края. На сегодня в Приморье сумели справиться с коронавирусом 18316 человек.

Список умерших от COVID-19 за день стал больше на 5 имен. Всего в крае умерло от нового заболевания 308 человек.

В Приморском крае на сегодня уже сделано 655087 тестов на определение наличия коронавирусной инфекции.

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