16 жителей разных регионов России обманул мошенник из Артема

На жителя Артема было возбуждено 16 уголовных дел за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Артеме окончено расследование уголовного дела о серии мошенничеств, совершенных с помощью сети Интернет.

В феврале прошлого года в дежурную часть отдела МВД в Артеме обратился 53-летний житель города Ростов-на-Дону. Мужчина рассказал, что на одном из специализированных интернет-сайтов нашел объявление о продаже мини-экскаватора. Он созвонился с «продавцом», обговорил условия сделки и в качестве предоплаты перевел 100 тысяч рублей. Через несколько дней мошенник позвонил покупателю снова и сообщил, что для отправки техники транспортной компании нужно перевести остаток денежных средств в размере 102 тысяч рублей. Когда деньги были переведены, лжеторговец перестал выходить на связь.

Вскоре аналогичные заявления полицейским Артема стали поступать из других регионов России: Московской и Ленинградской областей, республики Крым и Башкортостана. Также об обмане заявили и несколько жителей Приморского края. Всего следственным подразделением ОМВД России по городу Артему было возбуждено 16 уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник через Интернет предлагал купить у него несуществующую спецтехнику и запчасти к ней, иллюстрируя свое предложение фотографиями, найденными на просторах Всемирной паутины.

44-летнего авантюриста задержали, когда он расслаблялся на одной из краевых баз отдыха. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. После того, как приморца доставили в отдел полиции, он не стал запираться и дал признательные показания.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были найдены вещественные доказательства, совершенных преступлений: сотовые телефоны, компьютерная техника, банковские карты. Были проведены компьютерно-техническая, судебно-психиатрическая, фоноскопическая судебная экспертиза.

Доказана причастность фигуранта уголовных дел к 16 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 миллионов рублей.

Сейчас уголовные дела направлены в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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