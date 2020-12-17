Донырялся: дайвера из Владивостока задержали во время незаконной добычи трепанга

Живой трепанг, изъятый у дайвера возле острова Русский, был возвращен в естественную среду обитания. Фото: Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте

Маломерное судно под управлением 28-летнего жителя Владивостока было задержано в бухте Рында острова Русский сотрудниками уголовного розыска Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами Управления Росгвардии. В лодке правоохранители обнаружили 188 особей трепанга, водолазное снаряжение, а также орудия лова.

Владелец лодки рассказал, что увлекается дайвингом и, когда при очередном погружении, увидел большое количество «морских огурцов», решил их собрать для личных целей.

По оценке правоохранителей, ущерб, нанесенный природе, составил свыше 120 тысяч рублей.

Впрочем, как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, изъятых иглокожих оперативно вернули в естественную среду обитания.

Уголовное дело, возбужденное дознавателями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», направлено в суд. Любителю понырять и покушать трепанга грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы.

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