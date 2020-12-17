Движение на объездной трассе во Владивостоке остановилось

Пробка на трассе Седанка - Патрокл растянулась на 2,5 километра. Скриншот видео: Инстаграм-паблик dps.control

На трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке из-за ДТП остановилось движение автотранспорта.

В Инстаграм-паблике dps. control появилось сообщение: «Дорога перекрыта. Образовалась пробка. Все стоит, не двигаемся... Перекрыто движение, всех пускают через Снеговую падь».

Авария произошла на участке Снеговая падь — Седанка в сторону Де-Фриза, почти сразу за съездом на Снеговую падь. Пробка на трассе растянулась на 2,5 километра. А из-за того, что многие пытаются выехать из пробки через Снеговую падь, там тоже образовался затор — по Адмирала Горшкова, Выселковой, Русской — вплоть до путепровода на Второй речке.

Пробка на трассе во Владивостоке. Яндекс-пробки

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