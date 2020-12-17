К волонтерскому движению в Приморье присоединилось множество НКО

С начала пандемии коронавируса в Приморье волонтеры оказали помощь порядка 30 тыс. человек, поддержку получили врачи, работающие в «красной зоне» ковид-госпиталей, и инфекционные бригады амбулаторных служб. После наступления второй волны заболеваний добровольцы по-прежнему продолжают помогать людям. В рядах активных участников движения – представители некоммерческого общественного сектора: «Мы вместе», «Волонтеры медики», сторонники «Единой России», «Волонтеры Победы», «Матери России», ЦСО «Родные люди», «Красный крест» и др. общественные объединения.

Как отмечает руководитель регионального отделения ОО «Красный крест» Надежда Ильина, партнерский симбиоз социально-ориентированных НКО всегда дает хороший эффект, позволяет помочь большему количеству людей в крае.

«К волонтерскому движению, организованному «Единой Россией», присоединилось много некоммерческих общественных организаций и большое количество местных отделений по всему краю – что очень важно. Пандемия показала, что защита жизни и здоровья людей для нас и для партии, которая возглавила добровольческий центр, находится на первом месте. Это главное, ради чего мы работаем сегодня в Приморье: помочь самым уязвимым категориям населения – пожилым людям с дефицитом самообслуживания, а также проявить заботу о врачах. Помощь эта сегодня востребована и стала хорошим подспорьем в профилактике коронавируса», - сказала Надежда Ильина.

Добавим, на состоявшемся 14 декабря социальном онлайн-форуме Владимир Путин дал высокую оценку работе «Единой России» в условиях пандемии. Как заявил глава государства, то, что Партия включилась самым активным образом в преодоление тех трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией — чрезвычайно важная вещь.

«Потому что уже то, что сейчас звучит здесь, то, что сейчас прорабатывается, то, что делается — важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. На ту партию, от решений которой зависит экономика страны, обороноспособность государства, состояние системы здравоохранения, образования — всегда ложится особая ответственность за результаты работы государства. И это большая очень нагрузка. Но подтверждать ее нужно знаете чем? Искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека», — сказал Владимир Путин.