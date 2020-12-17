Светофоры Владивостока начнут светиться даже своими столбами

Первый светофор с дополнительной подсветкой появился на пересечении улиц Суханова и Уборевича
Фото: Администрация Владивостока
Светофоры Владивостока оборудуют дополнительной подсветкой. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Приморья, первый такой светофор «с апгрейдом» появился на пересечении улиц Суханова и Уборевича.
Монтаж светодиодной подсветки на светофоре произвели специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». Сегодня автомобилисты Владивостока и гости города уже увидят его работу в действии.
«Светодиодные ленты располагают вдоль стойки светофора и над проезжей частью. Особое внимание такие светофорные объекты привлекают в темное время суток, так как издалека видно, что впереди находится регулируемый пешеходный переход», — рассказали представители управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.
В темное время суток дополнительно подсвеченный светофор будет виден издалека
Фото: Администрация Владивостока
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