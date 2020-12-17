Найдено тело рыбака, провалившегося под лед в Приморье в районе полуострова Песчаный

Рыбалка на неокрепшем льду ежегодно приводит к гибели жителей Приморья Фото: Павел КЛОКОВ

Поисковая группа Владивостокского ПСО МЧС России завершила поиски тела мужчины, который во время рыбалки провалился под лед в районе полуострова Песчаный.

Инцидент произошел рядом с селом Береговым в бухте Мелководной. Два рыбака уже возвращались с уловом домой, когда неокрепший лед проломился, и мужчины оказались в воде. Одному из них удалось выбраться на берег, а второй утонул.

По просьбе полиции Владивостока в содействии поисков тела приняли участие водолазы Владивостокского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России. За 2 дня спасатели совершили 8 спусков, осмотрели более 1000 квадратных метров подводной акватории. Тело мужчины было обнаружено, поднято на поверхность, передано сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

Выживший 67-летний рыбак получил переохлаждение организма и сейчас находится в Хасанской районной больнице.

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