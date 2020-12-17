В соцсетях распространяют фейк о полном локдауне в Приморье

Очередная не соответствующая действительности информация о борьбе с коронавирусом появилась в соцсетях. Фото предоставлено читателями "КП"

Пользователи социальных сетей и мессенджеров в последние часы делятся друг с другом текстом следующего содержания (пунктуация и орфография сохранены):

«Только что завершился оперштаб по противодействию коронавирусу. Решения Губернатора на период с 28.12.2020 по 17.01.2021.

Закрываются:

— офисы, работающие с физлицами,

— школы,

— фитнес-центры,

— спортивные обьекты,

— допобразование (гос. и частное),

— торговые центры,

— кинотеатры,

— театры,

— дома культуры,

— все магазины (кроме продовольственных),

— парикмахерские и косметология,

— детские сады на 50% (могут ходить только дети, у которых оба родителя на работе, докум. подтверждений требовать не надо),

— МФЦ оказывают услуги только юр. лицам.

Отменяются все массовые мероприятия.

Завтра будет сформулировано и подписано соответствующее распоряжение».

Как сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе правительства Приморского края, эта информация не имеет отношения к действительности. Более того, это фейковое сообщение распространяется во многих регионах страны и, скорее всего, уже привлекло внимание правоохранительных органов.

«Комсомолка» призывает приморцев быть внимательными, критически оценивать подобного рода тексты и помнить, что бездумно тиражируя фейковые сообщения, вы рискует быть привлечены к ответственности за распространение недостоверной информации.

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