В соцсетях распространяют фейк о полном локдауне в Приморье

Очередная не соответствующая действительности информация о борьбе с коронавирусом появилась в соцсетях. Фото предоставлено читателями "КП"
Пользователи социальных сетей и мессенджеров в последние часы делятся друг с другом текстом следующего содержания (пунктуация и орфография сохранены):
«Только что завершился оперштаб по противодействию коронавирусу. Решения Губернатора на период с 28.12.2020 по 17.01.2021.
Закрываются:
— офисы, работающие с физлицами,
— школы,
— фитнес-центры,
— спортивные обьекты,
— допобразование (гос. и частное),
— торговые центры,
— кинотеатры,
— театры,
— дома культуры,
— все магазины (кроме продовольственных),
— парикмахерские и косметология,
— детские сады на 50% (могут ходить только дети, у которых оба родителя на работе, докум. подтверждений требовать не надо),
— МФЦ оказывают услуги только юр. лицам.
Отменяются все массовые мероприятия.
Завтра будет сформулировано и подписано соответствующее распоряжение».
Как сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе правительства Приморского края, эта информация не имеет отношения к действительности. Более того, это фейковое сообщение распространяется во многих регионах страны и, скорее всего, уже привлекло внимание правоохранительных органов.
«Комсомолка» призывает приморцев быть внимательными, критически оценивать подобного рода тексты и помнить, что бездумно тиражируя фейковые сообщения, вы рискует быть привлечены к ответственности за распространение недостоверной информации.
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