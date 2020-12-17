За горячую воду и тепло, которых не было в домах владивостокцев в период ЧС, сделают перерасчет

Отопление и горячая вода отсутствовали во многих домах жителей Владивостока после ледяного дождя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Перерасчет стоимости горячей воды и отопления начал производить для жителей Владивостока Теплосбыт Приморских тепловых сетей. Это связано с тем, что для части населения города эти коммунальные услуги не оказывались во время ликвидации последствий циклона с ледяным дождем.

У некоторых потребителей перерасчет уже отражен в квитанциях, полученных в декабре, в строке «Начислено ГВС», в колонке «Перерасчет». По домам, которые оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), размер платежа за ноябрь снижен на основании фактических показаний приборов учета, без отражения в графе «Перерасчет».

Теплоэнергетики обращают внимание владивостокцев на то, что перерасчет делается по информации, полученной от МУПВ «ВПЭС», а также на основании актов от управляющих компаний и ТСЖ об отсутствии отопления и горячей воды в доме.

С учетом поступающих сейчас дополнительных актов по домам, в которых еще не был произведен перерасчет, снижение размера платы, будет отражено в квитанциях, которые горожане получат в январе следующего года.

ДГК делает перерасчет всем жителям, которые не получили коммунальные услуги по причине ледяного дождя во Владивостоке, говорится в сообщении предприятия.

Связаться со специалистами по вопросу перерасчета в связи с ЧС, можно по горячей линии «Приморских тепловых сетей» — 279-60-01.

Весь список домов, для которых будет произведен перерасчет, опубликован на сайте компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14