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Большая пресс-конференция Владимира Путина началась с включения из Владивостока

Свои вопросы президенту собрались задать около 50 представителей СМИ Дальнего Востока
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке собрались представители СМИ со всего ДФО

Во Владивостоке собрались представители СМИ со всего ДФО

Фото: принтскрин видео.

17 декабря 2020 года в 19:00 по местному времени началась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году из-за пандемии она проходит в необычной форме. Глава государства отвечает на вопросы журналистов в формате видео-конференц-связи. В Центре международной торговли в Москве, где обычно не протолкнуться, в этот раз работает всего 237 представителей федеральных и иностранных СМИ. Остальные журналисты выходят на связь с президентом с площадок в своих регионах. Прямое включение началось с Владивостока, где собрались порядка 50 человек со всего Дальнего Востока.

В столицу Приморского края приехали не только местные журналисты, но и их коллеги из Магадана, Еврейской автономной области, Хабаровского края и других населенных пунктов ДФО. Первой посчастливилось задать вопрос Владимиру Путину сотруднице ГТРК «Магадан» Людмиле Щербаковой. Журналист поприветствовала главу государства от всего Дальнего Востока и поинтересовалась, было ли в этом сложном году что-то хорошее по мнению президента.

Глава государства рассказал, что пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни. Но несмотря на это России удалось с достоинством встретить многочисленные трудности.

– Это локдауны, сокращение производства, перевозок и рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Но при всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, можно с уверенностью сказать, что мы встретили их достойно. Отчасти, даже может быть лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием социальных служб и систем здравоохранения. На данный момент у нас падение ВВП России составило 3,6% – это меньше, чем практически во всех ведущих странах Евросоюза, меньше, чем в США, – поделился глава государства.

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