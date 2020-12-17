Власти Владивостока придумали, как заработать на умных камерах и бесплатном Wi-Fi в скверах

Во Владивостоке уже четыре сквера оборудованы интеллектуальными камерами. Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

В 2020 году во Владивостоке реконструировали сразу несколько скверов, оснастив их бесплатным Wi-Fi и еще одной очень любопытной фишкой – умными камерами наблюдения, которые умеют не только лица распознавать, но даже эмоции на лице. Сообщалось, что умные камеры смогут сами, например, заметить плачущего ребенка, догадаются, что он потерялся и помогут найти его родителей. С помощью датчиков тепла эта же умная система наблюдения сама заметит пожар и вызовет спасателей.

Правда, когда неизвестные влезли в электощиток и отключили свет в Игнатьевском сквере, оказалось, что камеры не работали. Но это случилось почти сразу после открытия. Сейчас же чудо-камеры в строю, уверяют в Дирекции общественных пространств Владивостока, силами которой скверы создавались и теперь эксплуатируются.

Но все же до конца не было понятно, зачем скверам настолько умные камеры. Теперь же на этот вопрос появился более приземленный ответ – ради рекламы.

Во всяком случае, это следует из объявления, которое недавно разместила Дирекция. В нем говорится, что более 400 тысяч человек в месяц посещают скверы, где уникальная система определяет пол и возраст посетителей, а значит и определять, какую рекламу кому показывать. Причем речь идет как о рекламе через громкоговорители, так и всплывающие баннеры для тех, кто воспользуется местным бесплатным интернетом.

- Если вы ещё не знали, у нас есть лучшая система по сбору и аналитике трафика в стране, - говорится в объявлении. - Имеющееся у нас оборудование позволит обеспечить звуковое продвижение вашего бренда на территориях; через сеть Wi-Fi на территориях у вашего бренда будет и визуальное продвижение… Мы с радостью посотрудничаем с социально-ориентированным бизнесом и готовы становиться друзьями.

Партнеров ищут на 2021 год. И хотя заявляется, что все средства от партнерства будут идти на развитие и содержание общественных пространств города, не все отнеслись с этой идее положительно. Возникают вопросы о законности использования сведений о посетителях, которые собирают умные камеры.

В Дирекции заверили, что законодательство не запрещает монтаж и эксплуатацию систем видеонаблюдения в публичных местах. Но на всякий случай в скверах установят информационные стенды, на которых, помимо прочего, будет сообщаться о том, что на территории ведется видеонаблюдение. Такой стенд уже есть в сквере Надибаидзе.

- Систему интеллектуального видеонаблюдения предоставляет компания МТС. Все данные с камер хранятся на сервере в едином центре мониторинга, который расположен в Дирекции общественных пространств. Доступ к нему имеет ограниченное число лиц, - объяснил глава Дирекции Салават Галиев.

По его словам, данные, которые собирает система - количество посетителей в сквере, пол, возраст и эмоции человека, - обезличенные.

- Мы просто понимаем какие-то численные и половозрастные составы посетителей наших скверов. Речь не идет о том, чтобы предоставлять в коммерческих целях изображения горожан, которые попали в объектив камер, установленных в наших скверах. Только цифры, аналитику мы планируем использовать, чтобы развивать территории и использовать их более качественно. Детальная информация, полученная с камер, может предоставляться только правоохранительным органам и только по запросу. Например, в случае чрезвычайного происшествия это позволит оперативно идентифицировать правонарушителей и обеспечить безопасность и комфорт горожан, а также защитить городское имущество от вандалов. А если в сквере потеряется ребенок, его можно будет найти, внеся в систему описание и характеристики: камера проанализирует информацию и покажет местоположение человека, соответствующего этим приметам, - заверил Салават Галиев.

Что касается выручки за продажу рекламы, то чиновники заверяют, что деньги в карманах не осядут.

- Когда мы приглашали к сотрудничеству бизнес, мы говорили о партнерстве, бартере, взаимовыгодных услугах... Но если удастся на этом заработать деньги, они пойдут на содержание скверов и проведение мероприятий, - пообещал глава Дирекции.

Сегодня интеллектуальные видеокамеры работают в четырех скверах Владивостока, открытых в этом году: Жариковском, Игнатьева, Надибаидзе и в Трудовом на улице Лермонтова. Такая же система устанавливается в других общественных пространствах, которые благоустраиваются по заказу Дирекции общественных пространств.