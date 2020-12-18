С жестким ДТП, заблокировавшим объездную трассу Владивостока, разбирается Госавтоинспекция

На трассе Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл машина Nissan Vanettе врезалась в автомобиль Nissan Atlas. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе трассы Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл поступило в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку 17 декабря около 13 часов дня. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.

Было установлено, что 36-летний водитель машины Nissan Vanettе, ехавший со стороны Снеговой пади в направлении Седанки, не справился с управлением и врезался в автомобиль Nissan Atlas.

Водитель минивэна получил тяжелые травмы и его пришлось госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения. Алкоголя в крови у мужчины не обнаружили.

Стаж вождения водителя Nissan Vanette составляет 6 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в текущем году привлекался 2 раза.

Другие участники дорожного движения не пострадали, сообщила пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Напомним, из-за инцидента на дороге объездная трасса Седанка-Патрокл образовалась дорожная пробка длинной более 2,5 километра.

Сейчас по ДТП проводится проверка и решение о дальнейших действиях правоохранителей будет принято по ее результатам.

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