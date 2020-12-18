Действия полицейских из Приморья, применивших силу к задержанному, признаны правомерными

6 июля 2020 года в МО МВД России «Арсеньевский». Скриншот видео

Представители УМВД России по Приморскому краю отреагировали на публикацию «КП-Владивосток» о видео в сети Интернет, на котором сотрудники ГИБДД города Арсеньева наносят удары задержанному гражданину. В официальном ответе ведомства «Комсомолке» говорится, что в июле этого года в МО МВД России «Арсеньевский» был доставлен ранее неоднократно судимый гражданин 1977 года рождения.

Мужчина подозревался в «Неправомерном завладении автомобилем без цели хищения», «Управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами» и «Невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

«В отделе полиции задержанный вел себя агрессивно, толкнул и ударил по плечу полицейского, высказывался нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал. В соответствии с Законом „О полиции“ к нарушителю была применена физическая сила и спецсредство — наручники».

По результатам служебной проверки действия правоохранителей признаны правомерными, говорится в официальном ответе.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Видео избиения задержанного в отделе полиции в Приморье попало в Интернет

В результате жесткой «беседы» молодому человеку сломали ребро [подробно]