Интимное видео с детьми: новый скандал в Приморье. Жительницу края задержала полиция

О появлении в WhatsApp интимного видео с участием детей сообщили приморцы-участники группы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала жительницу поселка Кировский Приморского края из-за того, что женщина выложила в одной из групп мессенджера WhatsApp видеоролик интимного характера с участием несовершеннолетних.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, правоохранители сейчас устанавливают личности подростков, оказавшихся на видеокадрах, а также тех, кто изготовил ролик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота порнографических материалов. Часть 3 статьи 242 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

Надо отметить, что о появлении видео в WhatsApp полицейским сообщили сами участники группы. Полиция установила, что к публикации противозаконного контента причастна продавщица местного продуктового магазина. Задержанная женщина заявила, что она закон не нарушала закон, а опубликовала ролик для того, чтобы взрослые участники группы усилили контроль за своими детьми. О том, что публикация уголовно наказуема, гражданка якобы не знала.

Напомним, за месяц это уже третий скандал с видео интимного характера, в которых снялись несовершеннолетние жители Приморского края. О двух предыдущих инцидентах «Комсомолка» писала в материалах «Недетские игры. В Приморье две школьницы провели „эротический“ прямой эфир перед зрителями в одном нижнем белье» и «Недетское кино. Во Владивостоке ученики 6-го класса сняли интимное видео и слили запись одноклассникам».

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