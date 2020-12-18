На бесплатные лекарства для больных COVID-19 Приморью выделено 110 миллионов рублей

В первую очередь препараты получают пациенты, которые с пневмониями лечатся амбулаторно Фото: Мария ЛЕНЦ

110 миллионов рублей выделено Приморскому краю из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами пациентов, проходящих лечение от COVID-19 дома, сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко. 39 миллионов из этих денег выделили краю на текущей неделе.

По словам министра, препараты поступают в регион партиями и тут же распределяются по медучреждениям, ведущим прием амбулаторных пациентов.

— Противовирусную, антибактериальную терапию назначает врач при осмотре и оценке симптоматики пациента. В первую очередь, препараты выдаются пациентам, которые с пневмониями остаются для лечения амбулаторного. Это допустимо, если фиксируется до 30% поражения легких, такая пневмония лечится в амбулаторных условиях, — конкретизировала Анастасия Худченко.

Зампред правительства Приморья также рассказала о том, что дополнительно из краевого бюджета на лекарства для больных коронавирусом выделено еще 67 миллионов рублей и медикаменты на эти деньги уже закуплены.

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