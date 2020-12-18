«Вот это размотало». Во Владивостоке седан превратился в груду металлолома после встречи с автобусом

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: Instagram/ AK_VDK, dps_vl

Авария с участием седана и пассажирского автобуса произошла ранним утром 18 декабря во Владивостоке. На данный момент подробности серьезного ДТП выясняет полиция. Разбитые транспортные средства заняли часть дороги на Камской, поэтому на аварийном участке сохраняется затор.

Автобус и Нonda Civic не смогли поделить проезд на довольно узкой дороге. Были ли в автобусе люди, пока неизвестно. В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Для легковушки встреча с автобусом оказалась фатальной. Кузов седана искорежило до неузнаваемости. Восстановить машину будет довольно сложно.

Разбитая Honda мешает проезду. Фото: Instagram/ AK_VDK, dps_vl

«Он на взлет там шел?», «Из-за них час стояли со Снеговой», «Гонщик, на ровном месте размотался», – отмечают пользователи сети.

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