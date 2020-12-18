В Артеме грабительница отобрала у женщины 5 тысяч рублей прямо в помещении банка

Жительница Артема попыталась забрать свои деньги у грабительницы. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Жительница Артема обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ограбили прямо в помещении банка.

Женщина снимала денежные средства через банкомат, когда за ее спиной появилась неизвестная гражданка. Когда банковский терминал выдал купюру достоинством в пять тысяч рублей, злоумышленница схватила ее.

Между владелицей денег и воровкой произошла короткая борьба, но нарушительница закона оказалась сильней и проворней — вместе с похищенными деньгами она покинула помещение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в хищении. 33-летняя местная жительница была задержана и доставлена в отдел полиции. Выяснилось, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и последнее преступление совершила, находясь на условной мере наказания.

Денег у дамы уже не было, по ее словам, украденное было потрачено продукты питания и алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Рецидивистке грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Пока в отношении любительницы пожить за чужой счет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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