На фронтах без перемен: ситуация с пандемией коронавируса в Приморье остается сложной

За минувшие сутки в крае медики подтвердили 240 новых случаев COVID-19 Фото: Милана СОКОЛ

Новые статистические данные обнародовал региональный штаб Приморья по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в крае медики подтвердили 240 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе было обнаружено 26184 человека, инфицированных этим вирусом.

За 24 последних часа диагноз был снят со 234 жителей Приморья. Они теперь считаются официально излечившимися от этой разновидности коронавируса. Общее количество приморцев, которым удалось справиться с инфекцией — 18550 человек. Это составляет 70% от всего числа заболевших COVID-19 в крае.

Еще пять жителей Приморья скончались за минувшие сутки от коронавируса. На данный момент в списке погибших местных жителей уже 313 имен. Тенденции к снижению смертности от новой болезни в регионе пока не наблюдается.

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