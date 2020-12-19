Приморцы увидят МТС LIVE XR — первый музыкальный онлайн-фестиваль в расширенной реальности

МТС продолжает работать с различными форматами развлечений и представляет онлайн музыкальный фестиваль в технологичном формате расширенной реальности XR (extended reality). Синергия виртуального и реального создаст ощущение полного погружения в происходящее, а особенностью фестиваля станет интерактивное участие зрителей, которые смогут влиять на происходящее.

МТС LIVE XR пройдет в прямом эфире в ночь с 19 на 20 декабря, начало в 24:00 по владивостокскому времени на странице фестиваля в МТС Live: https://live.mts.ru/xr и в сообществах МТС в социальных сетях: ВК, Instagram, TikTok.

Лайнап фестиваля — актуальные артисты, релизы которых попадают в топ-чарты стриминговых площадок: Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли, ЛСП. Особенность фестиваля МТС Live XR — интерактивное взаимодействие артистов и зрителей, последние смогут в прямом эфире влиять на то, что будет происходить в кадре с помощью своих комментариев и лайков, в том числе менять созданные миры, а также задавать свои вопросы музыкантам.

Трансляция будет идти из специально построенной под фестиваль виртуальной студии в Москве. Благодаря огромным LED-экранам, на которых будут отображаться графические локации, создается естественное освещение героя в кадре. Специальные датчики-трекеры будут синхронизировать картинку на экранах с движением камеры, что создаст полное ощущение присутствия артиста в виртуальном мире. Смотреть фестиваль можно будет с любого устройства и для погружения не потребуется дополнительное оборудование.

Для того, чтобы каждый из артистов мог выразить свое творчество в собственном стиле, были созданы уникальные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4. В режиме онлайн зрители смогут влиять на то, что будет происходить в кадре. В зависимости от комментариев и лайков можно будет, например, менять погоду, запускать визуальные эффекты (огонь, молнии и другие), активировать компьютерных героев, которые появятся рядом с артистами, а также отправлять свои видео, чтобы появиться на экранах с артистами в прямом эфире.

«В 2020 году было проведено множество успешных онлайн-концертов, на которых успели выступить российские артисты разных жанров. В условиях текущих ограничений потребность в онлайн развлечениях все еще актуальна, но на данный момент удивить аудиторию, тем более молодежную, еще одним «просто» онлайн-концертом уже практически невозможно. Но мы нашли решение, которое позволит нам первыми в России выйти на качественно новый уровень и организовать онлайн-фестиваль в технологичном и свехактуальном формате расширенной реальности XR с вовлекающими интерактивами для аудитории», — отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.