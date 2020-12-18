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Снежные пушки заработали на главной площади Владивостока

Искусственный снег послужит для создания новогодней крепости
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Пушки для создания искусственного снега установлены на главной площади Владивостока. Фото: Евгений Кулешов, сайт vlc.ru

Пушки для создания искусственного снега установлены на главной площади Владивостока. Фото: Евгений Кулешов, сайт vlc.ru

Специалисты мэрии Владивостока приступили к искусственному оснежению Площади Борцов Революции. Как сообщает пресс-служба администрации города, белоснежным искусственным снегом уже покрыта уже значительная часть территории центральной городской площади. Этот же снег станет материалом для новогодней крепости с башнями. Каркас крепости также уже установлен.

Искусственный снег также послужит для создания новогодней крепости. Фото: Евгений Кулешов, сайт vlc.ru

Искусственный снег также послужит для создания новогодней крепости. Фото: Евгений Кулешов, сайт vlc.ru

Преображение площади к Новому году активно продолжается. Главная елка Владивостока и Приморья установлена и ее украшение вскоре начнется. Продолжается заливка катка, устроенного из специальных айс-матов, сохраняющих качественный лед при перепадах температур и даже небольшом потеплении. Возводятся две горки для катания на санках, ярмарочные домики. Вскоре на площади появятся различные фотозоны, светодиодные и снежные фигуры.

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